Türkiye ve Etiyopya arasındaki ticari ilişkiler konuşuldu

Etiyopya Ankara Büyükelçiliği Birinci Diplomatik Misyon Başkan Yardımcısı Mulie Tarekegn, SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değindi.

Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği Birinci Diplomatik Misyon Başkan Yardımcısı Mulie Tarekegn, Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezine ziyarette bulundu. Yapılan toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinildi, ayrıca ticaret hacminin yükselmesi gerektiği konuşuldu. Yapılan toplantıda SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve yardımcıları, Etiyopya Devleti Ankara Büyükelçiliği ticaret müsteşarı ve diplomatları hazır bulundu. Etiyopya yatırım olanaklarından bahseden diplomat Mulie Tarekegn, “Türkiye ile Etiyopya arasındaki ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve bu ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla SANKON kuruluşu ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya hazırız. Etiyopya kapıları Türk şirketlerine açıktır” dedi.

Etiyopya Devleti Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en güçlü stratejik ortağıdır”

Yapılan ziyaretten dolayı Mulie Tarekegn’a teşekkür eden SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, “SANKON kuruluşu olarak Türkiye ile Etiyopya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimize bizde çok önem veriyor ve bu ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla sizlerle işbirliği içerisinde hareket etmeye hazırız. Etiyopya Devleti Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en güçlü stratejik ortağıdır” diye konuştu.