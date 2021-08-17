banner4352

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü
banner3909
banner4336

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) kapsamında, gerçekleştirdiği görüşmelerini sürdürüyor. Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Sekerinska ile bir araya gelen Bakan Akar, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü’nü imzaladı.

Bakan Akar ayrıca Slovenya Savunma Bakanı Matej Tonin ve Güney Sudan Savunma Bakanı Angelina Jany Teny ile de bir araya geldi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile...
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile...
  1. POLİTİKA

banner4391

banner4321

banner3841