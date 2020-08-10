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Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor

TÜRKİYE’DEKİ YETİŞKİNLERİN YÜZDE 79’U MOBİL OYUN OYNARKEN, MOBİL OYUNCULARIN YÜZDE 49,2 İLE EN ÇOK AKSİYON-MACERA TÜRÜ OYUNLARI TERCİH ETTİKLERİ GÖRÜLDÜ. AYRICA MOBİL OYUNCULARIN BİR GÜNDE MOBİL CİHAZLARINDAN ORTALAMA 4 SAATTEN FAZLA ZAMAN GEÇİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ.

Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynuyor

Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynarken, mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile en çok aksiyon-macera türü oyunları tercih ettikleri görüldü. Ayrıca mobil oyuncuların bir günde mobil cihazlarından ortalama 4 saatten fazla zaman geçirdikleri tespit edildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, AdColony & Global Web Index ortak verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oyun oynadığı saptandı. Mobil oyuncuların yüzde 49,2 ile de en çok aksiyon-macera türünü tercih ettikleri görüldü. Araştırma 21 ülkeyi kapsarken, Türkiye’deki mobil oyunlarla ilgili tüm verileri ortaya koyduğu saptandı. Böylelikle tüm internet kullanıcıların yüzde 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oynadığı kaydedildi. Oyun oynayan yetişkinlerinde yüzde 81,7’sinin kadın, yüzde 76,5’inin ise erkek olduğu belirlendi. Türkiye’deki mobil oyun meraklılarının kişisel ilgi alanlarına göz atıldığında, film-sinema, müzik, teknoloji, yeme-içme ve haberler/güncel olayların başı çektiği görüldü.

Ajans Press, mobil oyunlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl mobil oyunlar ile alakalı 714 haber çıkışı olduğu görüldü. En çok konuşulan haber başlıkları incelendiğinde ise yerli oyun firmasının 1,8 milyar dolara satılmasının son 2 ayın en çok konuşulanı olduğu görüldü.

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