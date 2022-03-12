Türkiye’deki Yemenli Öğrenciler Derneği’nden Türk Şehitlik Anıtı’na düzenlenen saldırıya kınama

Türkiye’deki Yemenli Öğrenciler Derneği, Yemen’in başkenti Sana’daki Türk Şehitlik Anıtı’na Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin mezarlarının bulunduğu anıt, Osmanlı’nın Yemen’de yaklaşık 4 asır devam eden varlığını sembolize ederken, yenileme çalışmalarının ardından 2011 yılında açılmıştı.

Türkiye’deki Yemenli Öğrenciler Derneği’nden yapılan açıklamada, “Türkiye’deki Yemenli Öğrenciler Derneği olarak, Yemen’in Başkenti Sana Türk Şehitlik Anıtı’na 12 Mart cumartesi sabahı Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İran destekli Husi örgütünün hiçbir şekilde Yemenlileri temsil etmiyor. Örgütün gerçekleştirdiği hain saldırının kesinlikle terör bir eylem olduğuna inanıyoruz. Bu terör eylemlerinin, Yemen ve Türk halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarını etkilemesine izin vermeyeceğiz.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Türkiye’deki Yemenli öğrenciler Derneği olarak, Türk resmi makamlarından, Türkiye topraklarında Husi darbeci örgütünü destekleyen ve teşvik eden kurum ve kişilerle uygun şekilde ilgilenmesini rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.