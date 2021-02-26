Türkiye’den 3 gemi ihracatı

Türkiye’den yurt dışına 3 gemi ihraç edildi.

İçdaş Tersanesi’nde üretilen 3 gemi ihraç edilerek ülke ekonomine büyük katkı sağlandı. Gemiler planlanan teslim tarihlerinde ülkelere teslim edilecek.

Türk mühendisleri tarafından, yüksek kapasite, yüksek standart, sofistike ve son teknolojiyle donatılan, ulaşım ile düşük gider ve yakıt sarfiyatı gibi hesaplamaların yapıldığı, gemilerin daha uzun seyir süreleri ve daha fazla yük taşıma kapasitesine ulaştığı, 110 metre boyunda, 18 metre genişliğinde, Wartsila marka 3000 KW ana makinaya sahip 7700 DWT LNG Ready Paslanmaz Kimyasal Tankerin satışı için Alman firması ile kontrat imzaladı. Geminin teslim tarihi Ağustos 2021 olarak planlandı.

Ayrıca, İtalyan firması ile 2 adet 90 metre boyunda, 16 metre genişliğinde, MAN 2555 KW ana makinaya sahip 4500 DWT Paslanmaz Kimyasal Tanker inşası için kontrat imzaladı ve gemilerin ilk teslim tarihi Temmuz 2022, ikinci teslimi ise Eylül 2022 olarak planlandı.