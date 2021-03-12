Türkiye’den Hindistan’a teknoloji ihracatı

Akıllı şehir teknolojilerinde sunduğu anahtar teslim çözümlerle dünyanın 12 ülkesine ulaşan ASİS CT, Hindistan’daki ulaşım altyapı çözümler sunmaya devam ediyor. Hindistan Pune, Indor, Amritsar ve Mumbai metrosu-nun uçtan uca yazılım ve donanım faaliyetlerini yürüten Asis CT, Kochi şehrin-de şimdi de Water Metro projesine başladı.

Akıllı şehir teknolojilerinde 16 milyon kullanıcıya ulaşan Asis CT- City Technologies Av-rupa’dan Asya ve Afrika’ya, dünyanın farklı ülkelerine akıllı şehirler alanında çözümler geliştirmeye devam ediyor. Ulaşım alt yapısıyla dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Hindistan’a teknoloji ihracatı gerçekleştiren Asis CT, Güney Hindistan’ın ticaret şehri olan Kochi Water Metro İstasyonu’nun yazılım ve donanım çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Kochi Water Metro projesinde ilk istasyonunun açılışı Hindistan Kerala Eyaleti Baş-kanı Pinarayi Vijayan ve Asis CT Asya Pasifik Bölge Direktörü Rajan CS ‘nin katılımı ile gerçekleşti. Toplamda 42 istasyon, 78 km, 15 rota ile 10 adacığı birbirine bağlayacak olan projede yazılım çalışmalarında elektronik ücret toplama sisteminin bir parçası olan Kochi Kartı da sisteme entegre edilecek.

Ülkede 4.8 milyon doları bulan ulaşım projesinde çözüm ortağı olduklarını kaydeden ASİS CT Genel Müdürü Dr. Fatih Gündoğan, “Şirket olarak Hindistan’ın ulaşım alt-yapısındaki ağırlığımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanmış durumdayız. Elektronik ücret toplama, geçiş kontrol, mobil izleme, yolcu sayma sistemleri alanında, 2016 yılın-dan bu yana Hindistan’ın çözüm ortağıyız. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip şehirlerinde ulaşım alt yapı çözümleri geliştiriyoruz. Akıllı şehirler alanında sunduğumuz en-tegre çözüm ve teknolojilerimizle Hindistan’da büyümeyi sürdürme hedefindeyiz. ASİS CT olarak artık dünyada akıllı şehir teknolojilerinde önemli oyun kuruculardan biriyiz. Şehirleri yarına hazırlarken, ihtiyaçlar doğrultusunda çözümler geliştiriyor, akıllı ve sür-dürülebilir projelerimizle kentleri buluşturuyoruz” dedi.