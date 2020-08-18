Türkiye’nin eğitim odaklı ilk yerli görüntülü konuşma platformu ‘SeeMeet’ hazır

Bahçeşehir Koleji, yapay zeka tabanlı ‘Metodbox’ uygulamasını bir adım daha ileri taşıyarak Türkiye’nin eğitim odaklı ilk görüntülü konuşma platformu olan ‘Seemeet’in tanıtımını gerçekleştirdi. Öğrenciler, ‘SeeMeet’ ile güvenlik sorunu yaşamadan online eğitimlerine devam edebilecek.

Bahçeşehir Koleji, iki yıldır etkin bir şekilde kullandığı ‘Metodbox’ uygulamasına ek olarak öğrencilerin canlı dersler aracılığı ile etkileşimli eğitimlerine devam edebilmeleri için yeni bir uygulama geliştirdi. Türkiye’nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu olan ‘SeeMeet’ ile öğrenciler veri ihlali gibi güvenlik sorunları yaşamadan uzaktan eğitimlerini sürdürebilecek.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yüceli "Türkiye’nin bilim ve teknoloji üreten bir ülke olması hedefine biz de bilgi birikimimiz ve yatırımlarımızla katkı sunuyoruz” dedi.

Bahçeşehir Koleji, 17 Ağustos’ta anaokullarında yüz yüze eğitime başladı. Açıklanan MEB kararları doğrultusunda Bahçeşehir Kolejinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 17 Ağustos’ta online olarak eğitime başladı.

Mart’tan bu yana akademik içerik ve teknik altyapı güncellemeleri üzerinde çalışan Bahçeşehir Koleji, yeni dönemde uzaktan eğitime güçlü bir şekilde başlıyor. Eğitimde dijitalleşmeye 12 yıldan bu yana yatırım yaptıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, 5 yıldır da Metodbox uygulamasının üzerinde çalıştıklarını vurguladı. Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

"Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modeli’mizi (KÖM) yapay zekâ tabanlı hale getirerek geleceğe taşıdık. Uzaktan eğitim sürecinde de Metodbox ile çok başarılı sonuçlar aldık. Bu başarının bir ayağında güçlü öğretmen kadromuz var. Diğer ayağında ise İstanbul ve Ankara’daki Teknopark’larda çalışan yazılımcı ve mühendis kadromuz var. Özellikle pandemi sürecinde bu arkadaşlarımız canla başla çalışarak uzaktan eğitim sürecimizin sorunsuz geçmesi için çalıştı. Şimdi bu ekiple birlikte, eğitim entegrasyonu olan ilk yerli görüntülü konuşma uygulamamız SeeMeet’i ortaya çıkardık. İsmini 7. sınıf öğrencilerimizden Elif Naz Öztürk’ün koyduğu ve bizim de hemen benimsediğimiz SeeMeet’i Nisan ayından bu yana kullanıyoruz. Türkiye, bilim ve teknoloji üreten bir ülke olacak diyoruz. Cumhurbaşkanlığımız da yayımlanan genelge ile bilgi güvenliği risklerinin ve tehditlerinin ortadan kaldırılması, kullanıcı bilgilerinin Türkiye dışına çıkarılmaması için yerli yazılım kullanılması gerektiğini belirtiyor. Biz de yatırımlarımızı ve bilgi birikimimizi ortaya koyarak bu hedef için önemli bir adım atıyoruz.”

Veriler Türkiye’de saklanacak, öğrenci ve veliler güvenlik endişesi yaşamayacak

Uygulamanın getirdiği fayda ve yenilikler hakkında bilgi veren Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, verilerin Türkiye’de saklanacağı için öğrenci ve velilerin güvenlik endişesi yaşamayacağının altını çizerek, ilerleyen süreçte uygulamayı yurt dışına da ihraç etmeyi düşündüklerini ifade etti.

Türkiye’de 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim sürecinin başladığını hatırlatan Aslan, “Biz de kolej olarak 10 yıldır dijital eğitim platformu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyor ve son iki yıldır da yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğrenme platformu olan Metodbox’ı tüm Türkiye’de uygulamaya devam ediyorduk. Bu yüzden 23 Mart’ta okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte biz kurum olarak ertesi gün hemen eğitime ara vermeden uzaktan eğitim sürecine Metodbox ile asenkron olarak geçtik. Bu uygulama ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak kendi öğrenme süreçlerini yönlendirdikleri bir şekliyle öğrencilerimizi destekledik” dedi.

“Yerli ve milli bir platform geliştirmek gerektiğine inandık”

Diğer yurt dışı menşeli platformları da canlı derslerde kullanmaya devam ettiklerini ifade eden Aslan, “Ancak biz yerli ve milli bir platform geliştirmek gerektiğine inandık ve bu yüzden de Nisan ayında yazılım mühendislerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık ve yine Nisan ayında SeeMeet’i hayata geçirdik. Pilot uygulamalarımızı yaptık. Şu an tüm kademelerimizde eğitim öğretimimizi hem senkron olarak hem de asenkron olarak SeeMeet ve Metodbox platformlarımız üzerinden gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Veriler Türkiye’de kalacak”

SeeMeet’in tüm verilerinin Türkiye’de saklanacağına dikkat çeken Özge Aslan, “Bu açıdan da hiçbir şekilde öğrencimizin, velimizin tedirgin olmadan canlı derslere katılarak verileri Türkiye’de kalacak şekilde önlemlerimizi alıyoruz” şeklinde konuştu. Metodbox öğrenme platformu ile entegre olarak çalışmasının SeeMeet’in en büyük farklarından biri olduğunu söyleyen Aslan, “Öğretmenimiz ve öğrencimiz herhangi başka bir web sitesine veya uygulamaya ihtiyaç duymadan Metodbox’daki dijital ders içeriklerimizi sınıf içerisinde uygulamalarda öğrencilerimizle birlikte işleyebilecek” dedi.

Yeni uygulamanın tam bir eğitim entegrasyonu olduğunu vurgulayan Aslan, “Öğretmenimiz ders işlerken öğrencilerimizle anlık anket çalışması yapabiliyor. Ölçme değerlendirme, eğitim öğretimin olmazsa olmazıdır. Sınıf içerisinde öğrencilerle anlık olarak test paylaşıyor. Test sonucuna göre hangi öğrencinin eksiği var, hangi öğrencinin daha çok desteklenmesi gerekiyor ise öğretmenlerimiz bunları belirleyerek bireysel olarak ya da küçük gruplar halinde öğrencilerle etüt çalışması ve bireysel ödevlendirme yapabiliyor. Öğretmenlerimiz, SeeMeet platformu üzerinden gerçekleştirdiği test sonrasında öğrencileri belirleyerek Metodbox üzerinden görevlendirme ve değerlendirme yapabiliyor” ifadelerini kullandı.