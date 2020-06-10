Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Rekoru twitter adresi üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2 200. 000 Sabırla, Aşkla Azimle Türkiye için. Göklerde görevde. Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati. Semalarımızda hür ve özgür” notunu paylaştı.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli SİHA’sı Bayraktar 200 bin saat ile Türkiye rekoru kırdı
BAYKAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLEREK ENVANTERE GİRDİĞİ 2014’TEN BERİ GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN SEVK VE İDARESİNDE ÜLKEMİZE HİZMET EDEN BAYRAKTAR TB2 SİHA ,200 BİN UÇUŞ SAATİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR REKORA İMZA ATTI.
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