Türkiye’nin nüfusu 13 yılda 12,5 milyon arttı

Türkiye’nin nüfusu her geçen yıl düzenli olarak artışını sürdürüyor. 2007 ve 2019 yılları arasında düzenli artış eğiliminde olan nüfusumuz, 2007 yılında 70 milyon 586 bin 256 iken, 2019 yılında 83 milyon 154 bin 997 olarak kayıtlara geçti. 65 yaş üzeri nüfusta yaşanan artış da gözlerden kaçmadı.
Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl nüfus ile alakalı haber çıkışı 35 bin 987 olarak görüldü. Yaşlı nüfus ile çıkan haber adedi bin 133 olarak kaydedildi. 2007 yılındaki nüfus ile çıkan haber sayıları incelendiğinde ise rakamın 8 bin 615 olduğu görüldü. Nüfus artışına paralel olarak kaynakların tüketimi, ekonomik bağımlılık ve çarpık kentleşme en fazla haber olan başlıklar arasında yer aldı.