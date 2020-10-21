Türkiye’nin yüzde 19’u kedi sahibi

Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranları belli oldu. Türkiye’nin yüzde 19’unun kedisi olduğu saptandı. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya oldu.
Ajans Press, sokak hayvanları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sokak hayvanları ile alakalı basına 11 bin 937 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 11 bin 109 olduğu görüldü. Sadece minik patili dostlarımızla ilgili bu yıl çıkan haber sayısı da 17 bin 205 olarak kaydedildi. Sokak hayvanlarına kötü muamele, kanunların caydırıcı olmaması ve bunun üzerine yapılan tartışmalar ise medyada en çok haber olan başlıklar arasında yer edindi.Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 10:55