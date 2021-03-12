‘Türkiye’ye giriş Formu’ uygulaması internet ortamına taşınıyor

Türkiye’ye girişlerde uygulanan ‘Türkiye Giriş Formu’ uygulaması 15 Mart’tan itibaren internet ortamına taşınıyor. Seyahat öncesi 72 saat öncesine kadar doldurulması gereken formla birlikte HES Kodu da oluşturulacak.

Türkiye’ye girişlerde pasaport kontrol noktaları girişi öncesinde yolcular tarafından doldurulan ‘Türkiye’ye Giriş Formu’ internet ortamına taşınıyor. Pandemi kuralları gereği yolcuların istenen temel bilgilerini ve konaklayacakları yerleri içeren form artık Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ’register.health.gov.tr’ isimli resmi internet sitesinden doldurulacak. Yurda giriş yapacak tüm yolcuların 72 saat öncesine kadar belirtilen formu doldurması gerekiyor. Uygulama, transit olarak seyahat eden yolcuları ise kapsamıyor.

Formu dolduran yolcular için HES Kodu oluşturulacak

Siteye girişte belirtilen belgeleri doldurmak isteyenler için yapılan duyuruda, “Form seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulmalıdır. Bu web sitesinde yer alan bilgilerin; Türkiye’de kalacağınız süre boyunca Covid-19 pandemisi ile ilgili size sağlıklı bilgi aktarabilmek, sizin ve sevdiklerinizin sağlığını koruyabilmek adına doldurulması gerekmektedir. Doldurulan bilgiler ile otomatik olarak şahsınıza özel HES Kodu oluşturulacak ve oluşturulan HES Kodu sayesinde sizin ya da seyahatiniz ve konaklamanız sırasında temas ettiğiniz kişilerin Covid-19 hastası veya temaslısı olması durumunda size ulaşabileceğiz. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önemlidir. Bu formu doldurup doldurmadığınız Türkiye sınırında kontrol edilebilir ve formu doldurmadığınız veya yanıltıcı beyanda bulunmanız durumunda adli ve idari yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca Türkiye’ye girmenize izin verilmeyebilir (Türk uyruklu değilseniz veya Türkiye’de oturum izniniz bulunmuyorsa)” ifadelerine yer veriliyor.

15 Mart itibariyle hayata geçmesi planlanan uygulamayla yolcular, daha önce pasaport kontrol noktalarındaki yurda giriş yapmadan önce kendilerine verilen kağıt formlardaki kendilerine temel bilgilerin yanı seyahat ve konaklama bilgilerini bu siteden dolduracak.