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Türkiye’ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor

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Türkiye’ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor ülkelerine geri dönebilmek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’na gelerek yardım istedi.

Türkiye’ye konferansa gelen 6 Ukraynalı doktor ülkesine dönmeyi bekliyor
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Türkiye’ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor ülkelerine geri dönebilmek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’na gelerek yardım istedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı sonrası bölgenin hava sahası sivil uçuşlara kapandı. Türkiye’ye konferans için gelen 6 Ukraynalı doktor da ülkelerine dönemedi. Doktorlar, ülkelerine dönme konusunda yardım istemek için Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu’na geldi.

“Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz”

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Türkiye’ye konferans için gelen doktor İrina Serenko: “Ülkemize geri dönmek için her şeyi deniyoruz. Ama maalesef tüm tren istasyonları, hava alanları kapalı ve saldırı altında o yüzden buraya konsolosluktan nasıl geri dönebileceğimiz konusunda destek istemeye geldik. Başka alternatif yolları deniyoruz. Romanya, Moldova üzerinden girmeyi deniyorlar ama maalesef o sınır kapıları da kapanmış ulaşamıyorlar” dedi.

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