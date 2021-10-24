Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği açıldı

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği’nin açılış gecesi gerçekleşti. Dernekte, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel değerlerin yükseltilmesi hedefleniyor.

Türkmenistan Dostluk Yardımlaşma ve İşbirliği Derneği’nin açılış gecesi İstanbul’da bir otelin convention salonunda yapılan törenle gerçekleşti. Törene; dernek başkanı Yesugay Aksakal, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, futbolcu Arda Turan, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, Özbekistan ile Türkmenistan’ın İstanbul Konsolosları, birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek yöneticileri ile 8 şehirden çok sayıda Türkmenistanlı öğrenci katıldı. Törende açılış konuşması yapan dernek başkanı Aksakal, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

"Ekonomik, sosyal, kültürel değerlerinin yükselmesini amaçlıyoruz"

Derneğin kurulma amacından bahseden Aksakal, "Türkiye ile Türkmenistan arasında ekonomik, sosyal, kültürel değerlerinin yükselmesini amaçlıyoruz. Türkmenistan’ın tanıtımıyla ilgili bir eksiklik gördük. Bu sebepten dolayı bugün ki derneğimizi kurduk. Türkiye’de Türkmen asıllı birçok vatandaşımız bulunuyor. Türkmenistan’ı ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden doğru tanıtmak istiyoruz. Türkmenistanlılar Türkiye’ye çok iyi entegre oldu. Fiziki birtakım projelerimiz de bulunuyor. Türkmenistan aslında yükselen bir değer" dedi.

Aksakal, "Türkmenistan 90’lı yıllardan günümüze kadar, takip ettiği daimi tarafsızlık siyasetiyle her zaman barışın tarafında olmuş, dış yardım almadan, ekonomisini kendi ayakları üzerinde tutmayı başarmış, ülkenin yeni baştan imarı ve kalkınmasında milyarlarca dolarlık projeleri pek çok Türk firmasına emanet etmiştir. Ortak tarihi kökleri, kültürel, ekonomik ve sosyal bağları olan iki ülke olarak Türkiye ve Türkmenistan arasındaki, dostluk, yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi; iki ülkenin bölgelerinde ve dünyada ekonomik ve siyasi gelişmelere yön verebilen, küresel rekabet gücüne sahip dünyanın başlıca yatırım, finans, araştırma, geliştirme, bilim ve kültür merkezlerinden biri haline gelme hedeflerine katkıda bulunabilmek amacıyla 26 ağustos 2021 tarihinde ‘Türkmenistan Dostluk, Yardımlaşma ve işbirliği Derneği’ni kurduk" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan’ın tarihinden de bahseden Aksakal, "Günümüzde Türkmenistan Türkleri için kullanılan ‘Türkmen’ kelimesini, bildiğimiz kadarıyla ilk defa, 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut kullanmıştır. Başlangıçta bu kelime, daha ziyade Müslümanlığı kabullenmiş Oğuzları ifade etmek için kullanılmıştır. Diğer bazı Türk grupları gibi, uzun yıllar göçebe bir hayat süren Türkmenler; Oğuz grubuna mensup Türk boylarındandır" diye konuştu.

Türkmenistan Halk Oyunları, Türkmenistan’ın bağımsızlığının 30. yılı için hazırlanan sinevizyon gösterimi ve Selim Bölükbaşı konserinin ardından program sona erdi.