Türksat Genel Müdürü Ertok’tan 6A uydusu açıklaması

Türksat Genel Müdürü IDEF’21’de yaptığı açıklamada, Türksat 5B uydusunda çalışmaların son aşamasında olunduğunu ifade ederek, 6A’da ise hedefin önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması olduğunu söyledi.
Ertok, 5A ve 5B uyduları ile de konuşarak, “Haziran ayı sonunda 5A’yı hizmete aldık sayın Cumhurbaşkanımız’ın katılımları ile. Bizim hedef bölgelerimiz olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu Bölgelerinde önemli pazarlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde oralardan önemli sözleşmeler alarak 5A uydusunda müşterilerimizi taşımayı hedefliyoruz. 5A uydusunu biz özellikle Türksat’ın yurt dışı pazarına yönlendirdiğimiz bir uydusu olarak konulandırıyoruz. Bahsettiğim gibi televizyon yayıncılığında Kuzey Afrika bölgesi ve Ortadoğu Bölgesi’ne hizmet verebilecek bir uydu haline getirmeyi hedefliyoruz. 5B uydusunda da çalışmalarımız son aşamasına geldi. Sistem seviyesi testlerde de artık son aşamaya yaklaştık. Kasım ayı içinde tüm testler tamamlanacak ve fırlatma için Amerika’ya gönderilmesi hedefleniyor. Burada da hedefimiz yıl sonunda inşallah uydumuzu uzaya göndermek”dedi.
“6A’da hedefimiz önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması”Türksat 6A ile ilgili de konuşan Ertok, “Mühendislik modeli ve uçıış modeli ile ilgili çalışmaları devam ediyor. Mühendislik modelindeki test çalışmaları son aşamasına geldi. Uçuş modeli de onun paralelinde üretimi devam ediyor. 6A’da hedefimiz önümüzdeki yılın sonunda fırlatılması. Biz bunu zaten söylüyoruz ancak orada önemli olan paydaşlarımızın çalışmaları ve onlarda çalışmaları büyük bir gayretle yürütüyorlar. Önümüzdeki yılın sonunda inşallah yetişir” diye konuştu.