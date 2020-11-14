Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton’a temizlik aracıyla cevap: “Bak işine kardeşim"

9 yıl aradan sonra Türkiye’de yapılan Formula 1 organizasyonunun sıralama turlarına Tuzla Belediyesi süpürme aracı damgasını vurdu. Yağmur nedeniyle ara verilen sıralama turlarında pisti kurutmak için çalışmalar yapan süpürme aracı dünyanın gündemine oturdu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, pisttin kaygan olduğunu söyleyerek eleştiren Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton’a yol süpürme aracı ile sosyal medya hesabından cevap vererek "Bak işine kardeşim” dedi.
Formula 1 resmi hesaplarından Tuzla Belediyesi MesajıFormula 1 organizasyonunun resmi sosyal medya hesapları, Tuzla Belediyesinin Yol Süpürme Aracı’nın birinci virajdaki fotoğrafını paylaştı. Resmi hesap, "Geç katılımcı Pole pozisyonu için ortaya çıktı" yorumunu yaptı. Formula 1’in şampiyon takımlarından ve sezonun takımlar sıralamasının ilk sırasında bulunan Mercedes AMG Petronas takımının sosyal medya hesabından ise "Bugün birinci viraja ulaşan tek kişi o" yorumunu yaptı.