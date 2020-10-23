Tuzla Belediye Başkanı’ndan örnek davranış gösteren o minibüs şoförüne plaket

Tuzla’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifti gören minibüs şoförü, aracıyla yolu kapatarak çiftin karşıya geçmesini sağlamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, minibüs şoförünü makamında ağırlayarak plaket takdim etti.

Tuzla’da minibüs şoförü İsmail Akça yaşlı çifte yol vermeyen otomobillerin önünü keserek çiftin karşıya geçmesini sağlamıştı. Şoförün o hareketi büyük takdirini topladı. Minibüs şoförüne örnek davranışı nedeniyle Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı plaket takdim etti.

Minibüs şoförünü makamında ağırlayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı; “Kaptana teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem Tuzla adına böylesine güzel bir hareketle de hem toplumsal bir dayanışmayı hem de insana saygıyı gösterdi. Biz toplum içerisinde bu tür insanı insan yapan değerlerin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Mağdur insanların yanında olmak insanları toplumda öncelik tanıyabilmek insan şahsiyetine saygı duyabilmek medeniyetin hassasiyeti esassızlarıdır diye düşünüyorum. Trafikteki bütün o öncelikle dezavantajlı kesimlere de avantaj sağlayarak onlara yardımcı olarak da trafiğin akışını sağlamamız lazım diye düşünüyorum” dedi.

Örnek davranışta bulunan minibüs şoförü İsmail Akça; “Yayaya yol vermek için durdum sol taraftan gelen arabalar durmadı ben de camı indirdim soldan kestim yolu el işareti ettim baktım duracak gibi değil yolu kestim yayalara öncelik tanıdım yani yaşlılara yayalara öncelik tanıyalım bir dakika geç olsun güç olmasın onların yerinde bizim anamız babamız da olabilir yayalara öncelik tanıyalım yani Tuzla Belediye Başkanı yayınlanmıştı” şeklinde konuştu.