Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

Tuzla Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma döneminde alt yapı çalışmalarını ve ilçe genelinde asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandırdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.
“Tam kapanmayı fırsat bildik”Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Korona virüs salgını ile yapılan mücadele kapsamında yeni bir safha olan tam kapanma dönemini fırsata çevirdik. Tam kapanma öncesinde, sokakların ve caddelerin uygun olmaması sebebiyle ertelediğimiz bazı projelerimizi bu süreçte devreye alarak hızlandırdık. Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar hem çalışmalarımızı bitireceğiz hem de Korona virüs salgınında yeni bir sayfa açacağız” dedi.