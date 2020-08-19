Başkan Şadi Yazıcı, bugün aileleri ile birlikte Tuzla’ya gelecek olan Mert Emsen (13), Burhan Karadaban (15), Burak Bakışğan (16), Emre Çetinkaya (15) ve Azad Kurt’u (12) bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlayacak. Çocukların istek ve hayallerini yerine getirmek için hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Belediyesi, Viaport Marina’da bulunan Tema Park’ta çocuklara eğlencenin kapılarını açacak. Çocuklar hayallerinden biri olan Tema Park’ta bulunan Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise 5’inci büyük Roller Coaster’ını deneyimlemenin yanı sıra büyük bir su altı akvaryumu olan Viasea Akvaryum’u ve Aslan Park’ı ziyaret edecekler.
Tuzla Belediyesi Diyarbakırlı yardımsever çocukları ve ailelerini ağırlayacak
SOSYAL BİR DENEYİN İÇERİSİNDE OLDUKLARININ FARKINDA OLMADAN YOUTUBER'LARA YEMEK ISMARLAYARAK GÖNÜLLERİ FETHEDEN DİYARBAKIRLI ÇOCUKLARIN VİDEOSUNU İZLEYİNCE ETKİLENEN TUZLA BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ YAZICI, ÇOCUKLARLA TANIŞMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ. ÇOCUKLARLA YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNDE HAYALLERİNİN İSTANBUL’DA BİR GÜN GEÇİRMEK OLDUĞUNU ÖĞRENEN BAŞKAN YAZICI, BUGÜNE KADAR BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DİYARBAKIR DIŞINA ÇIKMAYAN ÇOCUKLARI İSTANBUL’A DAVET ETTİ.
YORUM EKLE