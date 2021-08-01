Tuzla zabıtası ile tilkilerin dostluğu görenleri şaşkına çevirdi

Tuzla’nın Akfırat Mahallesi’nin Süleymaniye Bulvarı üzerinde bölge devriyesi yaptıkları sırada yavru tilkileri fark eden Tuzla Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri, o akşamki yemeklerini yavru tilkiler ile paylaştı. O günden itibaren, her akşam devriye sırasında uğradıkları yavru tilkileri besleyen zabıta memurları ile tilkiler arasında özel bir bağ oluştu. Yavru tilkiler, zabıtaların geçeceği saati yol kenarında beklerken, zabıta memurları da kendi yemeklerini yavru tilkilere elleriyle yediriyorlar.
“Tilkiler ile aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı”Yavru tilkileri besleyen zabıta Ünsal Aras, “Bir gece bölge devriyesi gezerken, köpeğe benzeyen yavrular gördük. Aracımızı sağa çektik. Yaklaştığımızda tilki olduklarını gördük ve acıktıklarını fark ettik. Bizim de kendimize ait olan yemek parçalarını tilkiler ile paylaştık. Aramızda duygusal bir bağ olmaya başladı. Bu sebepten dolayı belli bir saatte bakıyoruz buralarda sanki bizden yemek bekler gibi bizi bekliyorlar. Artık elimizden geldiğince yanımızda fazla yemek getirmeye çalışıyoruz” dedi.