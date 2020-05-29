Korona virüs ile mücadele sürecinde normalleşme adımlarından biri olarak bugün Cuma namazı camilerde tekrar cemaatle beraber kılınmaya başlandı. Tuzla Belediyesi de camilerde namazlarımı kılacak vatandaşlar için önlemlerini aldı. Abdestlerini evde alan vatandaşlar camiye gelirken seccadelerini yanlarında getirdi. Yanında seccadesi olmayan veya maskesi olmayan vatandaşlar için de Tuzla Belediyesi tarafından cami girişlerinde seccade ve maske dağıtıldı. Cami girişinde aynı zamanda dezenfektan da bulunduruldu. Cami içerisinde ve dışarısında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmaları için yerlere bantlar çekilerek mesafe ayarlandı. Cuma namazı için camiye çok sayıda vatandaşın geldiği görüldü.
Tuzla’da Cuma namazı için camiye giden vatandaşlara seccade ve maske dağıtıldı
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE SÜRECİNDE NORMALLEŞME ADIMLARINDAN BİRİ OLARAK BUGÜN CUMA NAMAZI CAMİLERDE KILINMAYA BAŞLANDI. TUZLA’DA DA SECCADELERİNİ YANLARINDA GETİREN VATANDAŞLAR NAMAZLARINI KILMAK İÇİN CAMİLERE GİTTİ. TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN SECCADESİ OLMAYAN VATANDAŞLARA CAMİ GİRİŞİNDE SECCADE DAĞITILDI. AYRICA CAMİ GİRİŞİNDE DEZENFEKTAN VE MASKE DE DAĞITILIRKEN, VATANDAŞLARIN SOSYAL MESAFEYE UYARAK NAMAZLARINI KILABİLMELERİ İÇİN YERLERE BANT ÇEKİLEREK MESAFE AYARLANDI.
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