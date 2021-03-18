Tuzla’da ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ açıldı

Tuzla’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yılı nedeniyle ‘İstiklalden İstikbale Çanakkale Sergisi’ Rumeli Kültür Merkezi’nde açıldı. İçerisinde Çanakkale ruhunu anlatan eserlerin olduğu sergi, 10 Nisan’a kadar ziyaretçilerine açık olacak.
“Rabbim inşallah Çanakkale ruhuyla geleceğe adım atmayı ve şekillendirmeyi nasip eder”Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Böylesine önemli bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Sabah çelenk koyma töreni ve sergi ile birlikte, bütün yurtta kutlanıyor. Çanakkale Zaferi’nde yaşanan ruhu ve o zaman ki birlikteliği ve beraberliği de Rabbim İnşallah, ülkemiz var olduğu sürece hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde aynı ruhla geleceğe adım atmaya ve şekillendirmeyi nasip eder” dedi.