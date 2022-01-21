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Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

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Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler
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Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan renkli görüntüler kısa sürede büyük beğeni aldı.

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