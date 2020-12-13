Tuzla’da korona virüsle etkin mücadele: Bulaş zinciri kırılıyor

Korona virüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih olan 10 Mart’tan itibaren Tuzla’da yapılan çalışmalar ile salgının bulaş zinciri kırılıyor. Tuzla Belediyesi her gün yapılan denetimlerin yanı sıra, temizlik, karantinada bulunan vatandaşlara yemek, Vefa Hattı ile ihtiyaçların giderilmesi, online dersler ve ürettiği inovatif çözümler ile sürece katkı sağlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılan korona virüs salgını ile ilgili mücadele çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor. Tuzla’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin dışında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatlarıyla yapılan uygulamalar sayesinde, virüsün bulaş zinciri kırılıyor. Mart ayından itibaren yapılan çalışmalar ile birlikte insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının önüne geçilirken, yapılan temizlik çalışmaları ile de temas edecekleri yüzeyler tek tek temizleniyor. Yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle hiçbir çocuğun eğitimden uzak kalmaması nedeniyle ’Askıda Tablet’ kampanyası başlatıldı. Başlatılan kampanya ile birlikte Tuzla’da online olmayan ev kalmaması için çalışmalar yürütülmekte.

Semt pazarlarında sıkı önlemler

Tuzla’nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarları Tuzla Belediyesi zabıtaları tarafından sürekli denetleniyor. Pazar esnafına maske denetimleri yapılırken, HES kodları sorgulanarak karantinada olması gereken esnafın pazara girişine izin verilmiyor. Ayrıca pazar girişlerine konulan dezenfektan üniteleri ile hijyen noktaları oluşturulurken, pazar içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınması sağlanıyor.

Sokaklar ve çöp toplama alanları temizleniyor

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan her sokak, özel karışımlar yüklenmiş yıkama araçları ile her gün dezenfekte ediliyor. Her sokakta bulunan yer üstü konteynerler ile yer altı konteynerler ise özel yıkama araçları ile dezenfekte ediliyor. İnsanların konteynere temas ettiği alanlar olan, kapak açma kulpları hijyen hale getiriliyor. Tuzla’da bulunan yaya alt geçitleri de ozon yıkama ile dezenfekte ediliyor.

Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Tuzla’nın çevre ilçeler ile ulaşımını sağlayan ve ilçe içerisinde ulaşım aracı olarak kullanılan yolcu minibüsleri, seferine başlamadan önce duraklarına gidilerek dezenfekte ediliyor. Tuzla Belediyesine bağlı ekipler, minibüs duraklarına giderek yolcu minibüslerinin, kapı kulplarını, koltuk başlarını, koltukları, vatandaşların tutunduğu tutacakları her gün özel sıvılar ile dezenfekte ediyor. Dezenfekte edilmeyen yolcu minibüslerinin sefere çıkmasına izin verilmiyor. Ayrıca Tuzla’da bulunan taksi durakları ve o taksi durağına bağlı taksilerin de dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Karantinada olan vatandaşlara günde üç çeşit yemek

Tuzla’da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde karantinada bulunan vatandaşların yemek ihtiyaçları Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi’nde günün ilk ışıklarıyla yapımına başlanan yemekler üç çeşit olarak, tek kullanımlık kaplar ile vatandaşlara ulaştırılıyor. Karantinada bulunan vatandaşların evlerine temas edilmeden bırakılan yemekler ile tedavi süreçlerine destek veriliyor.

Vefa hattı ile karantinada bulunan vatandaşların alışverişleri yapılıyor

Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından, Vefa Destek hattına başvuran vatandaşların istekleri yerine getiriliyor. Bu kapsamda belediyeye başvuran vatandaşların alışverişleri yapılıyor. Market, fırın ve eczane alışverişleri yapılırken yine temas edilmeden teslimat sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların evleri dezenfekte ediliyor

Tuzla’da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların evleri Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizleniyor. Uygulama ile evin camları, mutfak, tuvalet, oturma ve yatak odaları titizlik ile temizlenerek korona virüse karşı dezenfekte ediliyor. Yapılan çalışma ile 65 yaş üstü vatandaşların da virüse bulaş riski en aza indiriliyor.

Tuzla’da korona virüs tedbirlerine inovatif çözüm

Tuzla Belediyesi, mesafe, maske ve hijyen konusunda yapılan denetim ve bilgilendirmelerin dışında inovatif bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda vatandaşların gün içerisinde hijyenlerini sağlamasını kolaylaştıracak el dezenfektan bilekliği dağıtımı yapıldı. Bileklik ile vatandaşlar gün içerisindeki dezenfektan ihtiyaçlarını bileklerinde taşıyabiliyorlar.

Online dersler ile kesintisiz eğitim

Yüz yüze eğitimin ara verilmesi nedeniyle Tuzla Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni nesil eğitim portalı e-Hadi ile online dersler başlatıldı. Onlarca farklı alanda gerçekleştirilen eğitimler ile evlerinde vakit geçiren öğrencilerin de eğitimden uzak kalmaması sağlandı. Yüz yüze eğitimin başladığı dönemde ise öğrencilerin temas edebilecekleri alanlar ozon yıkama ile temizlendi. Ayrıca okullara hijyen malzemesi desteği de verildi.

İbadethaneler dezenfekte ediliyor

Tuzla ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ibadethaneler de Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından her gün temizleniyor. Avizelerden, cam tutacaklarına, kapı kulplarından temas yüzeyi oluşturabilecek her alan özel sıvılar ile dezenfekte ediliyor.

Tuzla Belediyesi tarafından 7 gün 24 saat boyunca yapılan tüm çalışmalar ile sadece korona virüs salgınının değil, diğer tüm salgın hastalıkların da bulaş zinciri kırılıyor.