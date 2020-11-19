Uçan araba Tusi güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla MÜSİAD’da

Türkiye’nin en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Çok sayıda teknolojinin tanıtıldığı fuarda uçan araba Tusi, güçlendirilen yapısı ve yeni tasarımıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 40 binden fazla şirket temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen fuarın en çok ilgi gören teknolojilerinden biri uçan araba Tusi oldu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi mühendisleri ve öğrencileri tarafından geliştirilen Tusi, revize edilip test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdikten sonra son haliyle ilk kez bu fuarda görücüye çıktı. 80 kilo bir kişiyi taşıyabilirken, 110 kiloluk bir birey için de uygun hale getirilen uçan araba Tusi, 6 rotor ve kol ile çalışırken küçültülerek daha güçlü bir araç olarak geliştirildi. Yeni yapısıyla ziyaretçileri karşılayan Tusi, 4 rotor ve 8 motor ile hem daha küçük hem de daha güçlü bir hale getirildi.

İki ve dört kişilik prototipler yakında

İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde görev yapan araştırmacı mühendis Furkan Yılmaz, Tusi’yi tamamen revize edilmiş bir halde sergilediklerini belirterek, “Uçan arabamızı ikinci kez insanlara tanıtıyoruz. Gelecek için güzel şeyler vadediyor. Aracın test sürüşlerine başladık. Şu an çok güzel gidiyor. Havalandırdık ve dengesi için sürekli uğraşıyor, yapısal değişiklikler yapıyoruz. Hem bu araç hem de yakında yapılacak iki ve dört kişilik yeni prototipleri bir iki ay içerisinde yollarda göreceğimize inanıyorum. Eskiden kişiselleştirilmiş uçaklara ulaşmak çok zordu. Ama bu prototip her insanın bir araba gibi sahip olabileceği bir araç. Hem trafiğe çözüm olabilecek hem de kısa sürede ve uygun maliyetlerle ulaşımı sağlayacak” dedi.

110 kiloluk bir kişi taşıyabiliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Programı Öğretim Görevlisi Umut Uz ise, Türkiye’nin bu yılki en büyük fuarı içerisinde olduklarını dile getirerek, “Arabamızla iddialı olarak yer alıyoruz bu fuarda. Uçuş testlerimizi gerçekleştirdik. Bugün itibariyle de aracımızı görsel anlamda da daha iyi bir yapıya büründürüp şu anda insanlarla bir araya getirdik. Arabamıza çok ilgi duyuluyor. Yurt dışından da çok fazla katılımcı var. Aracımızın üzerinde değişiklikler gerçekleştirdik. Biz de teknolojinin gelişmesine adapte oluyoruz. Aracımızın iç yapısını yeniledik. Şu an geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor. Uçan araba teknolojisi bir hayaldi. Ama biz bunu gerçeğe dönüştürmek için çabalıyoruz. Yasal prosedürlerin de sisteme girmesiyle birlikte iki yıl içinde bu aracı bir bireyle seyahat edilebilir düzeye getirip bir uçuş testi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizin bu alanda çalışma yapması önemli. Bunun öncülüğünü yürütebilmek de bizim bir şeref” diye konuştu.