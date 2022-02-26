Ukrayna’dan Türkiye’ye kaçan gözü yaşlı kadının anlattıkları duygulandırdı

Rusya’nın saldırılarından oğlu, gelini ve 3 aylık torunu ile Türkiye’ye kaçan Ukraynalı gözü yaşlı kadın, Edirne’de sınır kapısında anlattıklarıyla duygulandırdı.

Ukrayna’da Rusya’nın şehirlere yönelik saldırılardan kaçan Ukraynalılardan bazıları Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmaya başladı. Gelenler arasında bulunanlardan Kechekhmadze ailesinin 23 yaşındaki kızları Mina ise sınır kapısında bekleyen gazetecilere röportaj verdi. Mina Kechekhmadze 2 gündür yolda olduklarını anlatarak, "2 gündür yoldayız. Moldova’da biraz kaldık. 1 geceliğine orada oda kiraladık. Şimdi ise Gürcistan’a gidiyoruz. Ukrayna’da büyükbabamlar kaldı. Çok fazla köprü yıkıldı Ruslar geçemesin diye. Bence Ukrayna güçlü ve Ukrayna bağımsız. Dünya bu konuda bizlere yardım edecek” dedi.

3 aylık torunuyla Türkiye’ye geldi

Öte yandan, Ukrayna’dan 3 aylık torunu, oğlu ve geliniyle ile Ankara’ya gitmek için Türkiye’ye gelen ve Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan gözü yaşlı babaanne Olena Özdoğan, "Çok konuşamıyorum çünkü benim için çok zor. Savaş yerinde annem arkadaşlarım kaldı. Benim kalbim ağrıyor. Torunum için yardım istiyorum. İnanılmaz bir olay bu medeni zamanda yaşadığımız şeyler. Bütün diplomatlara sesleniyorum insanlar çok korkuyor. Rusya’yı sevmiyorum. Herkes için çok zor. 5 saat savaş alanında kaldık Kiev’de. Çok yorulduk. Oğlum gelinim ve torunumla geldik. Askerlerimiz için çok endişeliyiz arkadaşlarımız için de öyle” diye konuştu.