Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: “Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de vermek isterim”

Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM’nin varış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu, 2023 yılında 354,3kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 52’sini bakanlığımız kazandırmış olacak. Yakında temelini atacağımız 4 km’lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara buradan vermek isterim” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı Metrosu 2 TBM’nin varış törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında, 4 bine yakın noktada devam eden projelerimizden biri olan Küçükçekmece(Halkalı)-Başakşehir-Anlrnavutköy- İstanbul Havalimanı Metro Hattındaki çalışmalarımızda birazdan önemli bir ana tanıklık edeceğiz.1 Mart 2021 tarihinde Halkalı-başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kapsamında, Olimpiyatköy İstasyonu’ndan Halkalı İstasyonu yönüne çalışmalarına başlayan 2 tünel açma makinesinin (TBM) 5 bin 255 metrelik kazı yaparak M13 makas yapısına ulaştıkları bu anlamlı günde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, İstanbul’u, tarihine, kültürüne yakışır biçimde dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri hâline getirmek için ilkleri gerçekleştiriyor, alt ve üst yapı yatırımlarımızı birer birer İstanbulluların hizmetine sunuyoruz. Yeni projelerimiz için de ilk günkü şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, İstanbul Havalimanı ve Çamlıca Kulesi gibi tüm dünyanın gıpta ile baktığı mühendislik harikası, son teknoloji dev projeler ile İstanbul’u hayallerin ötesine, bambaşka bir noktaya taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, “Bu dev projelerin yanı sıra İstanbul’un dört bir yanını modern raylı sistem ağları ile donatıyoruz. Bakanlık olarak Marmaray ve Levent-Hisarüstü Metro Hattıile birlikte İstanbul’da halkımızın hizmetine sunduğumuz metrolarımızın toplam uzunluğu 80 kilometreye ulaştı. 5 hattımızda ise, yapım çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 91 kilometre olan bu hatlarımız; Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı), Başakşehir-Çam Sakura hastanesi-Kayaşehir, Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-Göktürk-İstanbul Havalimanı ve Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro projeleridir. İhale işlemlerini tamamladığımız, Çok yakında temelini atacağımız 4 km’lik Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem hattımızın müjdesini de tüm İstanbullulara buradan vermek isterim” dedi.

“İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 2023 yılında 354,3kilometreye yükselecek”

“İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu 2023 yılında 354,3kilometreye yükselecek” diyen Karaismailoğlu, “Toplam uzunluğu 8,3 kilometre olan Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Dönüşüm projesinin inşaai faaliyetlerine geçmek üzere adımlarımızı atıyoruz. Böylece toplam uzunluğu 103,3 kilometreye ulaşan 7 projemiz tamamlandığında şu an 251 kilometre olan İstanbul’un raylı sistem ağının toplam uzunluğu, 2023 yılında 354,3kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 52’sini bakanlığımız kazandırmış olacak. Hızla ilerleyen ve tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulan bu çalışmalarımız bizi gururlandırıyor. Bakanlığımız marifetiyle İstanbulluların şehir içi ulaşımını konforlu kılıyor, tüm İstanbulluya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz, şehrin ulaşım altyapısıyla sorumlu birilerinin, atmadığı adımları, sunmadığı hizmetleri de İstanbullulara bakanlık olarak biz sunuyoruz. Çünkü bizler hizmet siyasetinin mensuplarıyız. Bu nedenle de yaptıklarımızla yetinmiyor, mevcut projelerimizi en kısa sürede İstanbulluların hizmetine sunmak için canla başla çalışıyor ve yeni hatlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Karaismailoğlu, “Şu anda içinde bulunduğumuz Halkalı’dan başlayıp Atakent, Başakşehir (Kayaşehir), Arnavutköy’den geçerek İstanbul Havalimanı’na ulaşan hattımız, 31,5 km uzunluğunda 8 istasyondan oluşuyor. Toplam da 79 km’lik Gayrettepe - Kağıthane - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy - Başakşehir - Halkalı metro sisteminin tüm araçlarına hizmet edecek depo sahası ve havalimanından geçmek üzere projelendirilen Hızlı Tren İstasyonu’nun peronları da yine bu proje kapsamında inşa ediliyor. Projemiz tamamlandığında; Marmaray Hattı’nın Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı’na devamı sağlanacak, yine Bakanlığımız tarafından yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metro hattına aktarma imkânı da sunulacak. Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı projesi kapsamında kullanılan 8 tünel kazma makinasının ikisi kazılarını tamamladı. Şu an 6 makinemiz kazılarına devam ediyor” diye konuştu.

2022 yılı Mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerinin biteceğini söyleyen Karaismailoğlu, “Bugün itibarıyla toplam 62 bin 603 metrelik tünel işimizin 43 bin 763 metresini, yani yüzde 70’ini tamamladık. 2022 yılı Mart ayı itibariyle kalan tüm tünel kazı işlerini de bitireceğiz. 2022 yılının sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bakanlık olarak inşa ettiğimiz bu hat, hem halkımızın hem de uluslararası tüm misafirlerimizin, trafikte zaman kaybetmeden ve konforla İstanbul havalimanı başta olmak üzere İstanbul’umuzun önemli merkezlerine erişim imkanı sunacak. Zeminin içinde 97 metre uzunluğunda, 570 ton ağırlığında dev birer köstebeği andıran makinelerden ikisini 4,5 ay kadar önce, 1 Mart 2021 tarihinde Olimpiyatköy İstasyonu’ndan Halkalı İstasyonu yönüne doğru uğurlamıştık. Bugün yine o iki makine için bir aradayız. Makinelerimiz toplam 5 bin 255 metre kazıyı tamamladılar ve Halkalı Stadyum İstasyonu’nu da geçerek bulunduğumuz noktaya geldiler. Yeni serüvenleri ve proje kapsamındaki son görevleri ise 7 bin 575 metre daha kazıp Halkalı’da Marmaraya ulaşmalarıdır. Yıl sonunda inşallah hep beraber ona da şahitlik edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu düşüncelerle Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattımızın İstanbul’umuza şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.