Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek"

Kanal İstanbul Projesi temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı’ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, Ticaret Gölü haline dönüşecektir” dedi.

Kanal İstanbul Projesi temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşiyor. Temel atma törenine helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bekleyen kalabalığı selamladı. Vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan törende ilk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

“Türksat 5A uydumuz; hizmet vermek için gün sayıyor. Sizlerin teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uydumuzu hizmete alıyoruz”

Türkiye’nin son 19 yılda ulaşım ve iletişim altyapısını geliştirmek için olağanüstü yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktararak sözlerine başlayan Bakan Karaismailoğlu, “Bazılarının hayal dediği, bazılarınınsa hayal bile edemediği; Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi nice dev ulaştırma projelerini tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. Bu projelerin yanı sıra; Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin kilometrelerden 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yüksek hızlı tren hatları ile ördük havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik, sizin de ifade ettiğiniz gibi ‘hava yolunu halkın yolu’ yaptık. Türksat 5A uydumuz; hizmet vermek için gün sayıyor. Sizlerin teşrifiyle 28 Haziran Pazartesi günü uydumuzu hizmete alıyoruz. Haberleşme alanında da attığımız adımlar ve yaptığımız yatırımlarla ülkemizin çağın ötesine geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yürütülen çalışmaların ülkenin ekonomisinin kalkınmasına katkı sunduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Halkımızın daha çevreci ve konforlu bir ulaşım hizmeti almasına, imkan vermiştir. Hiç şüphesiz ulaştırma sektörünün en önemli bileşenlerinden birisi su yolları ve denizcilik alanı. Günümüzde ise yılda ortalama 45 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazındaki; Gemi trafiğindeki artış, gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt gibi tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artması, dünya mirası İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturuyor. 54 İskelede günde 500 bin yolcu taşıyan şehir içi vapur ve feribotlar içinde çok ciddi kaza riski söz konusu. İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin güvenli geçişi için yıllık kapasitesinin 25 bin olduğu düşünüldüğünde; bugün yaklaşık 45 bin olan, önümüzdeki yıllarda 78 bine çıkacak olan gemi trafik yükünün İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğini nasıl tehdit ettiği daha iyi anlaşılıyor” dedi.

“Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, Ticaret Gölü hâline dönüşecektir”

Geçtiğimiz hafta, seyir halindeki kargo gemisinin bir balıkçı teknesine çarpması sonucu iki balıkçının kaybettiğini hatırlatan Bakan Karaismialoğlu, “Bunlar İstanbul Boğazı’nda alternatif bir geçiş güzergahına ne denli ihtiyaç olduğunu apaçık gösteriyor. Mühendislik çalışmalarında 204 bilim insanının görev aldığı Kanal İstanbul, tamamlandığında başta İstanbul Boğazı ve çevresindeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlaması, Boğazın tarihsel ve kültürel dokusunun korumasının yanı sıra; İstanbul Boğazı’nın trafik yükünü hafifletecektir. Similasyonlarımıza göre Kanal İstanbul, seyir güvenliği açısından İstanbul Boğazı’ndan 13 kat daha güvenli olacak. Kanal İstanbul ile Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki rolü güçlenecek; Karadeniz, Ticaret Gölü haline dönüşecektir. Ülkemiz, uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay alacak ve küresel ticarette daha etkin rol oynayacak. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, limanlar, demiryolu bağlantıları ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul Dünyayı Türkiye’ye bağlayacaktır” dedi.

Törende daha sonra AK Parti Genel başkan Vekili Binali Yıldırım bir konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım, "Şu anda 27 Nisan 2011 tarihinde kamuoyuyla paylaştığınız çılgın projenin açıklandığı günkü heyecanını yaşıyorum. Kanal İstanbul projesi üzerinden maalesef kamuoyunu olumsuz algı oluşturmak için fırsat kollayanlar oluyor. Biz bunları biliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanının yaparken de aynı itirazlar. Havalimanını yapmayın. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yapmayın diyerek kafa tutmaya kalkmışlar, pazarlık yapmaya çalışmışlardır. Şimdi karşı çıkanlar en önce kullananlar oldu. Türkiye’de hep öyle oluyor. Karşı çıkanlar sonra en önce kullanırlar. Biz hizmeti herkes için yapıyoruz. Bu proje sadece Türkiye’nin projesi değil bölgenin projesidir. İstanbullu emniyete alacak önemli bir projedir. 1930 yılında boyu en fazla 120 metre olan en fazla 3 bin gemi geliyordu. Bugün bu sayı 40 binin üzerinde. Gemi boyu da 350 metrenin üzerine çıkmış. Taşınan yükün büyük çoğunluğu da patlayıcı madde, doğalgaz Biz İstanbul tarih kültür şehrimizi İstanbulluya kaldın. Vatandaşlarımız boğazının güzelliğini hem denizden hem de karadan endişe taşımadan yaşasın istiyoruz. Proje bu kadar hayati öneme sahip. Neden bugüne kaldı diye konuşuyorlar. Çünkü bilim adamları her yönüyle konuyu araştırdı. Tüm yönüyle ele alındı. 9 bin sayfadan fazla raporlar hazırlandı. Bu proje Montrö’ye aykırı düşmüyor. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğinde bir su yolu ve etrafındaki yapılaşma ile bir yaşam merkezi kültür ve İstanbul’un zenginlik merkezi haline geliyor. 7 tepeli İstanbul’a 7 projeyle yapalım denizi. Avrasya dedik yaptık, Marmaray dedik, yaptık, Yavuz Sultan Selim köprüsü hizmete girdi, İstanbul Ankara hızlı antren hizmete girdi, İstanbul İzmir Osmangazi otoyolu hizmete girdi, dünyanın en büyük havalimanı hizmete girdi" dedi.