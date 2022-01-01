Ulu Cami’de yeni yılın ilk namazı kılındı

Bursa’da 2022 yılının ilk namazı Ulu Cami ve Emir Sultan Cami’de yoğun bir kalabalıkla birlikte kılındı. Ardından dualar edilirken namaz sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından çorba ikramında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, Türkiye genelinde tüm camilerde "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" sabah namazı buluşması, Ulu Cami’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çocuklarında ilgi gösterdiği buluşmada namaz kılındı. Ardından dualar edildi. İmam, namaza gelen vatandaşların yeni yılda huzurlu mutlu geçmesi yönünde dileklerde bulundu.

Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 3500 kişilik çorba, namaz sonrası çıkan vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar sabah soğukta sıcak bir çorbanın iyi geldiğini belirtip Belediye’ye teşekkür ettiler.

Ayrıca Emir Sultan Cami havadan görüntülenirken yoğunluk burada da görüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise twitter hesabında, “Sabah namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yarın tüm Türkiye’de düzenleyeceğimiz sabah namazı programlarına sizleri de bekliyoruz’’ demişti.