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ULUSKON Başkanı Atasoy’un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

ULUSLARARASI YATIRIM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU (ULUSKON) GENEL BAŞKANI NEZAKET EMİNE ATASOY, KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 46. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

ULUSKON Başkanı Atasoy’un Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Atasoy yayımladığı mesajında, 20 Temmuz 1974 tarihinin Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs Türk’ü için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Atasoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Türk halkını, zulüm ve vahşetten kurtaran 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtının 46. yıl dönümünü yavru vatanımız ile birlikte aynı coşku ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkler için önemini hiç kaybetmemiş ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en önemli kalesi olmuştur. Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz 1974’te Türkiye’nin yaptığı müdahale sonucunda özgür ve güven içinde yaşayabileceği bir coğrafyaya kavuşmuştur. Anavatan, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her zaman yavru vatanın yanında olmaya devam edecektir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini desteklemeyi sürdürecektir."

Atasoy, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladığı mesajında, "Barış Harekâtı sırasında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diler, gazilerimizi saygı ile anarım" sözlerine de yer verdi.

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