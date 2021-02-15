Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşı için Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy başsağlığı mesajı yayınladı.Atasoy, “Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.
ULUSKON’dan başsağlığı mesajı
ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, teröristlerce şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayınladı.
YORUM EKLE