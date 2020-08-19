ULUSKON’dan ‘Joe Biden’ tepkisi

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Joe Biden’a sert tepki gösterdi.
Oynanan oyunu çok yakından gördüklerini ifade eden Atasoy, “Bu sözler yabana atılacak cinsten değildir. Binlerce kilometre uzaklıktaki birisinin bizim ülkemiz ve hükümetimiz ile ne işi olabilir. ABD seçimlerinin Türkiye ile ilgili nedir. Bu sorulara kendi içimizde cevap ararken, talihsiz ve terbiyesizce olan bu açıklamayı kınıyoruz. Türk halkı olarak özür bekliyoruz” dedi.