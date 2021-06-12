Uluslararası Etwınnıng Projesiyle Türk ve Polonyalı öğrenciler birlikte covıd-19’u ele aldı

Türk ve Polonyalı öğretmenlerce ortaklaşa düzenlenen ve iki ülkeden öğrencilerin online platformda buluşarak Covid-19 salgınının mental etkilerini birlikte ifade etmelerini sağlayan proje başarıyla tamamlandı.
İngilizce öğretmenleri Siret Koyuncu, Eda A. Şimşek, Mustafa Ferhat Buğdaylı, Gülçin Özdemir, Gülşah Aydeniz’in Polonyalı meslektaşları Ewelina Szymaska ve Magorzata Wojdyga ile birlikte İngilizce olarak gerçekleştirilen proje ile Türk ve Polonyalı öğrenciler, web 2.0 araçlarını kullanarak online platformlarda bir araya getirildi. Böylelikle hem projenin ana hedefi olan; öğrencilerin Covid-19 salgını sürecinden mental anlamda nasıl etkilendiklerini, duygu ve düşüncelerini resim, afiş, poster, logo, video, kısa film, soru-cevap vb. ile görsel; müzik, enstrüman, şarkı söyleme vb. ile işitsel; kartpostal, mektup, yazı, okul panosu vb. ile de yazılı olarak ifade etmeleri hem de başka illerin yanı sıra farklı bir ülkeden yaşıtları ile etkileşimde olmaları, onlarla da deneyimlerini paylaşmaları sağlandı.
Projenin bir diğer ayağı olarak, rehberlik öğretmeni Elif Birol tarafından öğrencilere olumsuz duygusal süreçlerle başa çıkma yöntemleri anlatıldı. Ayrıca Covid-19 salgınının çevre ile ilişkisi, salgından korunma yolları, hastalığın semptomları ve aşı çalışmaları gibi konuların yanı sıra internet güvenliği ve medya okuryazarlığı gibi konularda çeşitli webinarlar yapıldı."Experiencing the Pandemic: The Student Experience of A Pandemic", "Pandemiyi Tecrübe Etme: Öğrencinin Pandemi Tecrübesi" eTwinning Projesi, yapılan anket çalışmaları ve çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi. Öğrenci, veli ve öğretmenleri kapsayan anket katılımcıları, projenin hedeflerine ulaştığı ve projeden memnuniyet duydukları yönünde görüş bildirdi.