Uluslararası projeye büyük ilgi

Pandemi sürecinde öğrencilerin ekran başında geçirdikleri süre nedeniyle oluşan sıkıntıyı ortadan kaldırmak ve onlara uluslararası bir projeyle hareket katmak isteyen iki öğretmen, “Benimle oyun oynamaya var mısın?” diye adlandırdıkları proje ile öğrencilerini mutlu ederken, proje bir anda ulusal ve uluslararası düzeyde büyük beğeni topladı. Projeye yurtiçinden 5 ilden 9 okul, yurtdışından Arnavutluk ve Romanya katıldı.

Sakarya-Ferizli TİS Halit Narin İlkokulundan Sınıf Öğretmeni Işıl Feride Domaç ve Trabzon-Maçka Esiroğlu Şehit Er Mehmet Akyüz İlkokulundan Sınıf öğretmeni Tekin Kekeç’ in kurucu üyesi olduğu “Benimle Oyun Oynamaya Var mısın?” E-Twinning projesinin amacı, ekran başında (online derslerde) sıkılıp, isteksizlik yaşayan öğrencilere proje ile destek sağlamaktı.

Nitekim proje kısa zamanda büyük beğeni kazanırken, yurt dışından Arnavutluk’tan bir ve Romanya’dan iki olmak üzere üç, yurtiçinden de Sakarya’dan dört, Trabzon’dan iki, Samsun, Karaman ve İstanbul’dan bir olmak üzere 9 okulun katılımıyla yaygınlaştı.

Projenin amacı ile ilgili açıklamada bulunan Işıl Feride Domaç: “Pandemi sürecinin uzamasıyla aylardır ekran başında derslere katılan, özellikle de küçük yaş gurubundaki öğrenciler, derslere katılmakta isteksizlik göstermeye başlamıştı. Ailelerden gelen geri bildirimleri de dikkate alarak öğrencilerimizi derslere katılmaya motive etmemiz gerektiği fikrinde birleştik. Arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bu konuda bir e-twinning projesi yapmaya karar verdik” dedi.

Projenin beklediklerinden daha fazla olumlu geri bildirimler aldığını belirten Tekin Kekeç; projenin yeni başlamış olmasına rağmen öğrencilerimizden ve velilerimizden çok olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kekeç şöyle konuştu; “Normalde ayda bir etkinlik şeklinde planlanan projemizde etkinlik sayımızın arttırılması yönünde yoğun talep geldi. Biz de öğrencilerimizle etkinlikler yapmaktan mutlu olduk. Pandemi sürecinin öğrencilere olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Proje nasıl gerçekleşiyor

Proje yöneticileri her ay bir etkinlik belirleyip, projeye dahil olan okullara ve dolayısıyla öğrencilere iletiyorlar. Çocuklar projeye uygun olarak yapmaları gereken hareketleri yaparak çektikleri fotoğraf ve videoları proje yönetimine gönderiyor. Bu görüntü ve fotoğraflarda düzenleme yapıldıktan sonra e-twinning sistemine yükleniyor.

Bu bağlamda ayda bir yapılması planlanan etkinliğin ilki balonlu oyun tekniği olarak belirlendi ve gerçekleşti. Yeni etkinlik ise sokak oyunlarından seçilecek bir oyunun ders kazanımıyla eşleşmesi olarak gerçekleşecek.