Uluslararası yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlardan gönderilen yardım malzemeleri, Esenyurt’ta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve göçmenlere dağıtılıyor.
“Yardımlar yurt dışı fonlarıyla yapılıyor”İlçedeki göçmenlere yapılan yardımların tamamen uluslararası kuruluşlardan karşılandığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Dış Müdürlüğü Personeli Erkan Dakdevir, “Müdürlük olarak, uluslararası kuruluşlar ve diğer dış kaynaklardan elde edebileceğimiz kaynaklar konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temin ettiğimiz yardımları şehrimizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve göçmenlerimize ulaştırma çabasındayız. Göçmenlere ulaştırdığımız yardımların tamamı, dış kaynaklardan elde ettiğimiz malzemelerden oluşuyor. Malzemeler zaman zaman farklılık göstermekte. Örneğin, pandemiyle ilgili BM’den aldığımız hijyen kitlerinin dağıtımını yaptık. Şu anda, Alman Federal Cumhuriyeti Devleti, Alman Uluslararası İş birliği Kurumu (GİZ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Esenyurt Belediyesi koordinasyonunda temin ettiğimiz gıda malzemeleri, bebek bezi ve bebek mamalarının dağıtımını yapmaktayız” dedi.