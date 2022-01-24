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Ümraniye Belediyesinden yolda kalan vatandaşlara sıcak ikram

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Ümraniye Belediyesi, dün gece etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara sıcak ikramda bulundu.

Ümraniye Belediyesinden yolda kalan vatandaşlara sıcak ikram
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Ümraniye Belediyesi, dün gece etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara sıcak ikramda bulundu.

Yurt genelinde dün gece etkili olan şiddetli kar yağışı ve bununla birlikte gelen buzlanma nedeniyle dün gece, İstanbul- Ankara yolu geçici süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Ümraniye Belediyesi, yolda mahsur kalan vatandaşları unutmadı. İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapanınca destek personelleri harekete geçti. Yolda kalan vatandaşlara ikram araçlarıyla gece boyu sıcak ikramlarda bulunuldu. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece, etkili olan kar yağışı nedeniyle geçici bir süreliğine İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapanınca biz de destek personelimizle yolda kalan vatandaşlarımız üşümesinler diye gece boyu sıcak ikramlarda bulunduk. Afiyet olsun” dedi.

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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle geçici bir süreliğine İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapanınca biz de destek personelimizle yolda kalan vatandaşlarımız üşümesinler diye gece boyu sıcak ikramlarda bulunduk. Afiyet olsun” ifadelerini kullandı.

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