Ümraniye’de damat adayından gelin arabasıyla gülümseten aşı mesajı

Korona virüse karşı aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da bir damat adayı, Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasına yazdırdığı yazı ile aşı mesajı verdi. Gelin arabasında ki, “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazısı görenleri gülümsetti.

Korona virüs salgını döneminde, evlenen bir çift Ümraniye’de düğün konvoyunda gelin arabasının arkasına ’Evleniyoruz, mutluyuz’ yazısı yerine korona virüs aşılarına dikkat çeken bir yazı yazdı. Aşılamanın tüm hızıyla devam ettiği İstanbul’da evlenen çift, gelin arabası yazısında Türkiye’de kullanılan korona virüs aşılarından Sinovac ile Biontech’e yer verdi. Evlenen çift gelin arabasının arka camına “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını gülümsetirken aşı yaptırmayanları ise düşündürdü.