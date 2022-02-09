UNDP ile Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı

27 Mart tarihlerinde yapılacak Kartepe Zirvesi için protokol imzalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 2017 yılından bu yana düzenlediği Kartepe Zirvesi bu yıl "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" teması ile düzenlenecek. 24-27 Mart tarihlerinde yapılacak zirve öncesinde tarihi Sırrı Paşa Konağı’nda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından hazırlanan protokole imza atıldı.

"Tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını temenni ediyorum"

Yapılan anlaşmanın büyük ilgi gördüğünü söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün 2 ayrı protokol imzaladık. Bunlardan bir tanesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UNDP arasında, bir diğeri ise Marmara Belediyeler Birliği ve UNDP arasında oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve UNDP arasında yapılan protokol, Kartepe Zirvesi öncelikli bir protokol. Önümüzdeki mart ayında bir zirve gerçekleştirilecek. UNDP de bizimle partner olarak sürece katılım sağlayacak. Bu partnerlik ulusal ve uluslararası çok sayıda uzman tarafından ciddi bir ilgi gördü. Marmara Belediyeler Birliği ile UNDP arasındaki protokolde özellikle ‘çevre’ başlığını önceleyen ama aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile alakalı çalışmalar ele alınacak. Bu çalışmalar, Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki belediyelere farkındalık oluşturmak, uzman desteği sağlama anlamında da faydalı olacak. Marmara Belediyeler Birliği’nin geçtiğimiz yıl müsilaj nedeniyle ciddi çalışmaları olmuştu. Hem verecekleri desteklerden hem de şehrimize kadar gelip burada bizlerle beraber çeşitli istişarelerde bulunma nezaketini gösterdikleri için kendilerine teşekkürü borç biliyorum. İmzalanan bu 2 protokolün güzel sonuçlar doğurmasını, iyi örnekler ortaya çıkartıp tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli meselelerde iş birliği yapacağımıza inanıyorum"

Kocaeli’de bulunmaktan gurur duyduğunu belirten UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Belediyelerle yapacağımız ilk protokol çerçevesinde destek sunacağımız Kartepe Zirvesi’nde iklim değişikliği ve sürdürülebilir şehir gibi farklı konuları ele alacağımızı ve aynı zamanda göç meselesini burada tartışacağımızı burada belirtmek istiyorum. Marmara Belediyeler Birliği ile yapacağımız ikinci protokole istinaden özellikle sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesi çerçevesinde çalışıyor olacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz tüm konuların arkasında da yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dayalı bir felsefenin izlendiğini görüyoruz. Bu çerçevede afetlerin önlenmesi, çevre ve iklim gibi konuların ele alınması gibi önemli meselelerde iş birliği yapacağımıza inanıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan da çok büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.