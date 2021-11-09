Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Binali Yıldırım:

Sakarya’da biraya geldiği üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Sizin bir ağabeyiniz, kankanız olarak buradayım. Burada sizinle olarak 20 yaş gençleştiğimi hissediyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım bir dizi programa katılmak üzere Sakarya’ya geldi. Öncelikle Sakarya Üniversitesi Kampüs Camii’nde öğle namazı kılan Yıldırım, daha sonra üniversite içerisinde bulunan kafeteryada Vizyoner Genç Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen Kampüs Buluşmalarının ilk konuğu oldu. Gerçekleştirilen programa katılmadan önce kampüs içerisinde yürüyerek öğrenciler ile sohbet eden Yıldırım’a gençlerin ilgisi yoğun oldu. Kampüs Buluşmalarında gençlere tavsiyelerde bulunan Yıldırım, 2002 yılında üniversiteye erişimin yüzde 15 olduğu rakamı yüzde 47’lere taşımanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ben sizin ağabeyiniz, kankanız olarak buradayım

Bir buçuk yıl aradan sonra tekrar üniversitede öğrencilerin arkadaşları ile bir araya gelmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, “İnşallah bir daha üniversitemiz kapalı kalmaz, biran önce eğitimimizi de tamamlarız. Ondan sonra hayallerimizi, hedeflerimizin peşinden koşmaya devam ederiz. Benim niyetim size burada uzun uzun ders anlatmak değil. Zaten yeterince ders görüyorsunuz. Ben sizin bir ağabeyiniz bir kankanız olarak buradayım, istediğiniz her şeyi sorun. İsterseniz soru sorun, isterseniz sohbet edin. Bunun için buradayım, sizinle hoş vakit geçirmek için buradayım” dedi.

Bu yılları doya doya geçirin

Üniversite kampüsüne girdiği andan öğrencilerin kendisine gösterdiği ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yıldırım, “Herhangi bir ön yargı, herhangi bir arkasını dönüp giden kimseyi görmedim. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim daha çok sevgiye, empatiye ihtiyacımız var. En güzel yıl ve döneminiz üniversite yılları. Bu yılları doya doya geçirin, arkadaşlıklarınızı sağlamlaştırın, geleceğe yönelik planlarınızı burada kurgulayın. Doğru kararları, doğru zamanlarda vermenizin yolu burada oluşuyor” diye konuştu.

Burada sizinle olarak 20 yaş gençleştiğimi hissediyorum

“Kendinizi gençlerin kankası olarak nitelendiriyorsunuz” sorusuna ise, “Doğru eğer kabul ederlerse” diye cevap veren Yıldırım, “Aramızda yaş farkı var ama önemli olan hissedilen yaş. Burada sizinle olarak 20 yaş gençleştiğimi hissediyorum. Sizin üniversite yıllarınız ile kendi üniversite yıllarımı biranda karşılaştırıyorum kafamda. Ve ne kadar yol aldığımızı görüyorum” şeklinde konuştu.

8 milyon 400 bin üniversite öğrencimiz var

2002 yılında 15 olan üniversiteye erişim yüzde oranını 47’lere çıkarttıklarını belirten Binali Yıldırım, “Hamdolsun 209 üniversitemiz var, 8 milyon 400 bin üniversite öğrencimiz var. Bu ne anlama geliyor; dünyadaki 54 ülkenin nüfusundan fazla üniversiteli öğrencimiz var. Böyle bir ülkeyiz, bununla gurur duyan. 2002 yılında bir buçuk milyondan bu rakamlara ulaştık. Üniversiteye erişim yüzde 15 civarındayken şimdi ise yüzde 47” ifadelerini kullandı.

Soru-cevap şeklinde gerçekleşen program toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu. Yıldırım, buradan Hacı Sahure Koç Kızılay Anaokulu açılış törenini gerçekleştirmek için ayrıldı.