Üniversiteli genç hukukçular yarıştı

Üniversiteli genç hukukçular, dördüncü kez kurgusal dava yarışmasında buluştu.

Genç İstanbul Tahkim Merkezi tarafından organize edilen 4. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması, pandemi koşullarında ilk kez online platformda gerçekleşti. Üniversiteli genç hukukçular, 3 gün boyunca kurgusal dava duruşmalarında ter döktü.

Başkan Prof. Dr. Ziya Akıncı, “Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza katılmakla sizler mesleğin zirvesine Everest’e çıkmayı hayal ettiniz, emek verdiniz. Artık hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız, tahkimde gelecek sizlersiniz. Bu deneyim sizler için çok kıymetli, belki çok tecrübeli ticaret avukatlarının yaşamadığı bir deneyimi yaşadınız. Çevrimiçi duruşma modeli pandemi süreciyle birlikte artık bizim hayatımızın, tahkim dünyasının bir parçası oldu. Hedefiniz vardı, gayret ettiniz, kendi kapasitenizin farkına vardınız, bu yarışmada verdiğiniz mücadeleyle hepiniz geleceğin tahkim avukatısınız” dedi.

Genel Sekreter Av. Yasin Ekmen de, “Bugün 20-30 yılını devirmiş birçok avukat sizin bulunduğunuz bu ortamı yaşamadı, meslek hayatlarında da yaşamıyor. Yani, mahkemelerdeki iş yükü nedeniyle dosyasını tam anlamıyla sözlü olarak sunamıyorlar. Ama siz, mesleğin böyle erken bir döneminde böyle bir organizasyonda dosyalarınızı hazırlayıp sunum yaparak önemli bir tecrübe yaşadınız, bunun size önemli bir özgüven kazandırdığına inanıyoruz. Geleceğin tahkim avukatları olarak meslek hayatına atıldığınızda buranın sizin de tahkim merkeziniz olduğunu unutmayın. Önünüze gelecek sözleşmelere tahkim şartını yazmanız, siz genç hukukçuların tahkim kariyerlerinde de önemli rol oynayacak“ dedi.