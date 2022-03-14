Unkapanı köprüsü’nde gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İstanbul Unkapanı Köprüsü’nde patenli 2 genç, İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprsü’nde geçtiğimiz günlerde İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan 2 patenli genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerin tehlikeli yolcuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.