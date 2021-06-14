Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’nin en önemli keman virtüözlerinden olan ve birçok şarkının bestecisi Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Müzik sektöründe birçok sanatçının orkestrasında şeflik yapan besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Acı haberi ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmiş ve aileye baş sağlığı dilemişti.

‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’, ‘Vurgun’ ve ‘Yorgunum Dostlarım’ adlı şarkılarında aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz besteye imza atan Selçuk Tekay için Silivrikapı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekay’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazında ünlü bestekarın oğlu Mert Maner’in hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durduğu görüldü. Tekay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Silivrikapı Mezarlığına defnedildi.