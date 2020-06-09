Ünlü isimlerden Ayşegül Atik paylaşımı

Ayşegül Atik’in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Usta oyuncun vefat haberini alan ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

En Son Babalar Duyar dizisi ile hafızalarda yer edinen tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik hayatını kaybetti. 72 yaşındaki usta oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Usta oyuncun vefat haberini alan ünlü isimler sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı mesajı paylaştı.

İşte paylaşılan mesajlar

Işıl Yücesoy, “Bir ömür geçirdik birlikte güldük ağladık. İnsan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı. Ayşegül Atik dostumdu. Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar anılar” ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan, “Ama bunu söylemenize gerek yok ki, ben yapınca alışverişi zaten alıyorum satış fişi. Güle güle Ayşegül Atik.”

Sabahat Akkiraz, “Sanat ailemiz bir üyesini daha kaybetti. #ayşegülatik yıllarca sanatı ile bize hep güzellikler kattı. Nur içinde uyusun.”

Melek Baykal ,“Sene 1970 Ankara devlet konservatuvarıma başladığım sene. Ayşegülüm bana ablalık yaptığın günleri unutamam. Dünyalar güzelim ne güzel insandın sen pamuk gibi erdemli dürüst iyi yürekli. Öğretici sevecen canımın içi çok üzüldüm çok. Nurlarda uyu mekanın cennet olsun. Her zaman güzel hatırlayacağız seni.”