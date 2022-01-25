Ünlü oyuncu Şafak Sezer: "21 saattir yoldayım"

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını TGRT Haber’de yayınlanan "Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz" programına bağlanarak anlattı. Sezer, 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce yolda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıkları hakkında TGRT Haber’de yayınlanan "Yasemin Bozkurt ve Erol Köse ile Bilmedikleriniz" programına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

“21 saattir evime gidemiyorum”

Sezer telefon ile bağlandığı TGRT Haber program sunucusu Doktor Erol Köse’ye hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hala bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben hastaneye kendimi atmaya çalışıyorum” dedi.