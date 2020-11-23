Ünlü sanatçı İsmail Türüt’ten Karabağ’a özel şarkı

Karadeniz müziğinin usta ismi İsmail Türüt, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi sonrası bir şarkı besteledi. Sözü ve müziği Türüt’e ait olan şarkının klibinde ise işgal noktalarının vurulduğu anlar, Azeri asker ve vatandaşların görüntüleri de yer aldı.15 Temmuz Darbe Türküsü, Afrin Türküsü gibi çalışmalarıyla gündeme gelen Karadeniz müziğinin usta ismi İsmail Türüt, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş için bir şarkı besteledi. Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan’a ait Karabağ için şarkı yazan sanatçı, Azerbaycan’ın Karabağ’daki savaşı kazanmasından bir Türk sanatçısı ve vatandaşı olarak gurur duyduğu belirtti. Sözü ve müziği Türüt’e ait olan şarkının klibinde Türk ve Azerbaycan bayrağı yan yana yer alırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal noktalarının vurulduğu anlar, Azeri asker ve vatandaşların görüntülerine de yer verildi. Şarkı birçok dinleyicinin beğenisini kazanırken, binlerce kez de dinlenildi.