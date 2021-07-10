Üsküdar Kuzguncuk Bostanı’nda "aracısız" köy pazarı açıldı

Eskişehir Sarıcakaya’da çiftçilerin yetiştirdiği organik sebze ve meyvelerin uygun fiyata satılacağı köy pazarı Üsküdar Kuzguncuk Bostanı’nda açıldı.

Üsküdar, Kuzguncuk Bostanı’nda organik sebze ve meyvelerin satılacağı köy pazarı açıldı. Eskişehir Sarıcakaya’da çiftçilerin ürettiği organik sebze ve meyveler aracı olmaksızın uygun fiyatla köy pazarında vatandaşlara satılacak. Toplanan sebzeler ve meyveler Cumartesi günleri Kuzguncuk Bostanı’nda kurulacak pazarda satılacak.

Üsküdar Belediyesi’nin Sarıcakaya Belediyesi ile yaptığı anlaşma ile birlikte çiftçilerden alınan sebzeler ve meyveler ayrıca Üsküdar’da ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 kilogramlık kasalar halinde dağıtılacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burada Anadolu’da köylünün bahçesinden toplayıp buraya getirdiği bu ürünlerde araya aracı girdiğinde fiyatlar yükseliyor. Ama biz burada Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinden bunları üreticiden alarak aracısız vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bu ürünlerin şu andaki fiyatı normal piyasa fiyatlarının yarısından daha düşük. Üsküdar’daki kurduğumuz bu köy pazarında vatandaşlarımıza alışveriş imkanı sağlamış oluyoruz. En önemli kısmı da bu ürünler gördüğünüz gibi hem doğal hem organik hem de fiyatlar çok uygun. Aracı yok o yüzden çok uygun fiyatlı. Üsküdar Belediyesi olarak Sarıcakaya Belediyesi ile yaptığımız bir anlaşma gereği şu gördüğünüz kasalardan yüzlerce adet alacağız. Bu kasalar içerisinde toplamında 12 kilogramlık domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak olacak şekilde Üsküdar’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Pazarda kendi ürettiği sebzeleri satan genç çifti Emre Tek, "Köy pazarı Sarıcakayalı gençlerin İstanbul’u görmesi açısından çok güzel ve önemli bir proje. Bizim burada sattığımız ürünler tamamen kendi emeğimiz ile ürettiğimiz ürünler ve burada satma imkanı buluyoruz bu durumda bizim için çok iyi oluyor. Aradaki aracı kalkmış oluyor hem de bizim gibi çiftçi gençlerin maddi kazanç sağlamasına da vesile oluyor. Burada kazandığım para ile İstanbul’u iyice gezmek istiyorum. Bize burada satış imkanı veren belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.