Üsküdar Sahili’ndeki denetimde atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterdi

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar günü Üsküdar Sahili’nde atlı birlikler denetim gerçekleştirdi. Atlı birliklere turistler yoğun ilgi gösterirken, denetim havadan da görüntülendi.
“Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey gördüm”Esnaf Nafiz Yavuz, "Gerçekten böyle denetimleri Üsküdar Sahili’nde görmek çok güzel. Hayatım boyunca burada ilk defa böyle bir şey gördüm. At sevgisi birden ağır bastı. Turistler çok ilgi gösterdiği için ben de bir anda atları da sevdiğim için telefona sarıldım, atların resimlerini, videolarını çektim. Zaten bizim kültürümüzde de at sevgisi her zaman vardır" dedi.