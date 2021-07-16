Üsküdar’da açılışı yapılan parka, 15 Temmuz Şehidi Mete Sertbaş’ın ismi verildi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Üsküdar’da şehit düşen mahalle muhtarı Mete Sertbaş’ın ismi, Üsküdar Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan parka verildi. Şehit Mete Sertbaş Parkı’nın açılış törenine Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Şehit Mete Sertbaş’ın yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

15 Temmuz gecesi Üsküdar’daki Türk Telekom binasını basmaya çalışan vatan hainlerine karşı cesurca “Millete kurşun sıkmayın. Silahlarınızı teslim edin” çağrısında bulunan ve mahalle sakinleriyle, hainlere karşı korkusuzca direnirken sırtından vurulan şehit Mete Sertbaş’ın yaşamını kaybettiği yer, onun adıyla yaşayacak.

Üsküdar Belediyesi’nin Acıbadem Muhtarı şehit Mete Sertbaş’ın acı bir şekilde şehit edildiği yerde inşa ettiği parka, Şehit Mete Sertbaş’ın ismi verildi. Şehit Mete Sertbaş Parkı’nın açılış törenine başta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Şehit Mete Sertbaş’ın yakınları olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Başkan Türkmen’in açılış konuşması sonrası kesilen kurdele ile sona erdi. Program sonrası Şehit Sertbaş’ın aile yakınlarına hediyeler takdim eden Başkan Türkmen, açılışı gerçekleştirilen parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

“Şehit muhtarımızın ismi burada yaşayacak”

Program sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Acıbadem Mahallemiz 15 Temmuz’da hedef haline gelen mahallelerden biriydi. Hainler için burası stratejik bir noktaydı. Burada bulunan Türk Telekom binasını ele geçirip tüm haberleşme ağlarını yok etmeyi planladılar. Bu hain planlara karşılık başta Acıbadem Mahalle Muhtarımız Şehit Mete Sertbaş ve halkımız canlarını verdiler ama buraları vermediler. 15 Temmuz gecesi bizim burada 6 şehidimiz oldu. Biz de şehitlerimizin isimlerini yaşatma ve hatırlarını asla unutturmama adına bir takım projeler yapma durumundayız. Üsküdar Belediyesi olarak muhtarımızın şehit olduğu bu noktada yaptığımız parka şehidimizin ismin verdik. Muhtarımızın ismi burada yaşamaya devam edecek. Bu parka gelen çocuklar, burada şehidimizin adını görünce Mete Sertbaş kimdir sorusunun cevabını aramaya başlayacak. Bu sayede çocuklarımızın 15 Temmuz ruhunu algılayacakları, zihinlerinde taşıyacakları bir proje olmuş olacak. Parkımız hayırlı olsun” diye konuştu.