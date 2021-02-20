Üsküdar’da bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 bin 863 kişiye para cezası uygulandı

Üsküdar’da Salacak Sahili’nde korona virüs önlemleri çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Denetime katılan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, korona virüs sürecinin başlangıcından bu yana 5 bin 425 kişiye 10 milyon 224 bin 815 lira para cezası uygulandığını kaydetti. Uygulanan bu para cezasının 2 bin 863 kişisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara uygulandı.

Üsküdar’da korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına Salacak Sahili’nde denetim gerçekleştirildi. Sahilde şeridinde ilerleyen araçlar tek tek durdurularak sokağa çıkma izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca denetim bünyesinde paket servis yapan restoranlarda alınan önlemler incelenirken, çalışanlar ve vatandaşlar uyulması gereken kurallar konusunda uyarıldı. Denetimlere katılan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek vatandaşlar sohbet ederek, uyarılarda bulundu.

Üsküdar ilçesinde yapılan denetimler hakkında konuşan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, “Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma yasağının başından Üsküdar uygulaması çerçevesinde kurallara uyma konusunda vatandaşlarımızdan destek görüyoruz. Bizde sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla Bakanlığımızın koyduğu kurallar çerçevesinde çalışma içerisindeyiz. Vatandaşlarımız büyük destek verdi, bununla birlikte Üsküdar özelinde konulan kurallara riayet etmeyen 5 bin 425 kişiye toplamda 10 milyon 224 bin 815 TL para ceza uygulamışız. Uygulanan bu para cezasının 2 bin 863 kişisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara uygulandı. Bu bölge (Salacak) özellikle turistlerin sıkça ziyaret ettikleri yer. Denetimlerimiz sahil hattında yoğunlaşıyor. Emniyet ve belediye ekiplerimiz ve tarım müdürlüğü ekiplerimiz restoranlarda kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor, sahada destek vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.