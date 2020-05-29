Üsküdar’da cuma namazı öncesi vatandaşlara tek kullanımlık seccade ve hijyen paketi dağıtıldı

Korona virüs önlemleri kapsamında ibadete ara verilen camiler yeniden ibadete açılıyor. Üsküdar’da da tarihi camiler günler öncesinde belediye ekipleri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Uzun zaman sonra camilerde namaz kılacak vatandaşlar için tek kullanımlık seccade ve hijyen kiti dağıltıldı.

Üsküdar Belediyesi ibadete gelen vatandaşların virüsten korunmaları için Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek bir uygulamanın öncüsü oldu. Üsküdar Belediyesi vatandaşların namaz sırasında kullanabilmeleri için ‘kullan-at’ seccadeler hazırlattı. Özel olarak üretilen ‘kullan-at’ seccadeler ve hazırlanan hijyen kitleri, İstanbul’un en güzel tarihi camilerinden biri olan Mihrimah Sultan Cami önünde dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ateşleri ölçüldü, maskeleri verildi. Vatandaşlar tek kullanımlık seccadeler ile cami içerisinde ve avlusunda mesafeyi gözeterek saf tuttu. Öte yandan belediye ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulması için önlemler alınarak sürekli anons yapıldı.

Cuma namazına gelen vatandaşlardan biri uygulamalardan memnun olduklarını ifade ederek, “İlkokul çocukları gibi çok mutluyuz. Abdestimizi aldık ve camiye geldik. Burada tüm önlemler alınmış durumda, inşallah ülke olarak bu salgından bir önce kurtuluruz” diye konuştu.