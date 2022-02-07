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Üsküdar’da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada

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Üsküdar’da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da doğalgaz patlaması sonrası vatandaşların panik anı kamerada
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Üsküdar’da bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında vatandaşların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

Patlama anında panik kamerada

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Patlama sırasında çevredeki vatandaşların panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların patlamanın etkisiyle kaçıştıkları görülüyor.

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